Zona Norte registrou maior aumento de roubos a comércios em Niterói

Na edição do último final de semana de A TRIBUNA, reportagem trouxe números do Instituto de Segurança Pública (ISP) que mostraram aumento de 300% nos casos de roubo a estabelecimento comercial em Niterói no mês de agosto de 2022, no comparativo com o mesmo mês em 2021. O instituto afirma que o maior aumento de casos aconteceu na Zona Norte de Niterói.

De acordo com o levantamento, a área “CISP 78”, que abrange a circunscrição da 78ª DP (Fonseca), registrou oito casos no mês passado contra apenas um em agosto de 2021. A circunscrição da 77ª DP (Icaraí), que abrange parte da Zona Sul, também registrou crescimento de registros. Enquanto nenhum caso foi registrado em agosto de 2021, houve cinco ocorrências em agosto de 2022.

Já na Região Central de Niterói, circunscrição atendida pela 76ª DP (Niterói), foram contabilizados quatro casos em agosto de 2022 ante nenhum registro em agosto de 2021. É importante frisar que o número de casos pode ser ainda maior, diante do fenômeno da subnotificação. Por isso, uma das orientações feitas pela polícia é que as vítimas sempre façam boletim de ocorrência.

Foto: Arquivo/A Tribuna

Já na área atendida pela 79ª DP (Jurujuba), que leva em conta parte da Zona Sul e a Região de Pendotiba, houve redução nos registros. De dois casos em agosto de 2021, o número caiu para um em agosto de 2022. A Região Oceânica, atendida pela 81ª DP (Itaipu), manteve o mesmo patamar. Tanto em agosto de 2021 quanto em 2022 o mês fechou com dois registros.

Especialista comenta

A reportagem conversou com o especialista em segurança pública Doriam Borges, do Laboratório de Análise da Violência (LAV) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Ele admite o aumento de casos, mas frisa que o aumento percentual dá uma impressão de maior gravidade. Além do policiamento ostensivo, ele sugere implantação de câmeras de segurança e mais iluminação como formas de prevenção.

“Houve e de fato um aumento, mas a quantidade de casos é pequena. Passou de cinco para 20 roubos. Em Niterói houve um aumento, mas a representação percentual dá uma impressão mais grave do que de fato é. [Deve ser realizado] policiamento ostensivo em áreas definidas pelas estatísticas de registros, que considere dias da semana, horário e ruas, [instalação de] câmeras e iluminação”, analisou o professor.

Dados do ISP

Segundo o ISP, roubos a estabelecimentos comerciais cresceram 300% no município em agosto de 2022, no comparativo com o mesmo mês, no ano passado. Em gosto de 2022 a cidade de Niterói contabilizou 20 registros de roubos a estabelecimentos comerciais. No mesmo período, em 2021, foram contabilizados apenas cinco casos. Isto representa alta de 300%. A cidade também registrou a maior alta percentual de crimes do tipo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Procurada, a Polícia Militar afirmou que o comando do 12º BPM (Niterói) tem direcionado esforços contínuos no policiamento na cidade de Niterói. Também há apoio do Programa Segurança Presente no bairro, com equipes sempre em contato com o batalhão. A unidade iniciou um novo esquema de policiamento durante o horário noturno em vários bairros de Niterói, incluindo Icaraí.

Questionada sobre o aumento de casos, a Operação Segurança Presente afirmou que “um mês nunca pode ser usado separadamente numa análise de mancha criminal, pois pode ter ocorrido um grande evento, uma grande concentração de pessoas e que podem gerar falsas interpretações. Qualquer análise de estatística é feita com um recorte de no mínimo três meses”.