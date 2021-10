Zona Norte de Niterói ganha Parque Natural Municipal Floresta do Baldeador

Niterói vai ganhar um Parque Natural Municipal Floresta do Baldeador para preservar a natureza e qualidade ambiental do local. O espaço tem área total de 70 hectares e foi criado pela Lei Nº 3639, sendo o primeiro parque natural da Zona Norte.

De acordo com a publicação o novo espaço tem alguns objetivos traçados como manter populações de animais e plantas nativas, contribuindo para a preservação da biodiversidade de Niterói e do Estado do Rio de Janeiro, proteger ecossistemas com grande potencial para oferecer oportunidades de visitação, aprendizagem, interpretação, educação, pesquisa, recreação, inspiração, relaxamento e demais atividades ambientalmente compatíveis, além de incentivar o desenvolvimento do turismo ecológico em Niterói, valorizando o município e gerando empregos e renda.

“A área do Parque Natural Municipal Floresta do Baldeador, próxima ao Morro do Castro, é limítrofe ao município de São Gonçalo e faz parte do mosaico do Sistema Municipal de Áreas de Proteção Ambiental – SIMAPA, unidade de conservação de uso sustentável com extensão de 598 hectares e que engloba zonas de recuperação ambiental e de restrição à ocupação urbana. Além disso, é uma área de especial interesse ambiental e de preservação permanente na Zona Norte”, comemorou o prefeito de Niterói Axel Grael.

Foto de Axel Grael