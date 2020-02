Zilmara lidera pesquisa para Prefeitura de Silva Jardim

Pesquisa realizada pelo IBPO (Instituto Brasileiro de Pesquisa Opiniun), mostra folgada liderança da advogada Zilmara Xavier (PL) para concorrer ao cargo de prefeita de Silva Jardim, na eleição suplementar no próximo dia 8 de março. Ao todo, 750 pessoas foram entrevistas durante os dias 3 e 4 deste mês e o registro foi feito no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número RJ-05298/2016. A margem de erro é de 3,5% para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%.

Na pesquisa induzida, Zilmara (PL) aparece como 32% seguida por Valber Tinoco (Republicanos) com 20%. Em terceiro lugar, ficou o atual prefeito Jaime (PROS) como 16% e ex-prefeita Maria Dalva do Nascimento, a Cilene (Solidariedade) 8% em quarto. Os demais candidatos não atingiram 1%. Não sabem ou não responderam somaram 14%.

Já na espontânea, Zilmara (PL) chegou aos 22% contra 12 % do candidato Valber Tinoco (Republicanos). Já Jaime (PROS) pontuou na casa de 9%, depois o atual deputado estadual Anderson Alexandre (Solidariedade) com 2% e por último foi citado o coronel Wolnei Dias com 1%. Não sabe ou não responderam 25%

O instituto também perguntou aos entrevistados, qual a avaliação da gestão do prefeito de Silva Jardim, Jaime (PROS) e os resultados foram: Ótimo com 3%; Bom 11%; Regular 26%; Ruim 40%; e Péssimo 20%. O IBPO questionou aos entrevistados se sabiam que o município terá eleição suplementar no próximo dia 8 de Março: 79% responderam que sim e 21% disseram que não sabiam do pleito.

O índice de rejeição entre os candidatos a prefeito de Silva Jardim também foi levantado pelo Instituto. Cilene é reprovada por 41% dos eleitores, Jaime com 26%, Válber Tino como 17% e em último lugar é a Zilmara com 16%. Perguntados se votariam em um candidato apoiado pelo ex-prefeito e deputado estadual Anderson Alexandre, 18% disseram que sim e 82% afirmaram que não.