Zico lamenta morte do irmão Tunico

O ícone do Flamengo, o craque Zico, lamenta a morte do irmão, Antônio Antunes Coimbra, conhecido como Tunico, que morreu na tarde do domingo (11). A causa da morte não foi divulgada pela família, mas Zico escreveu que o irmão foi se juntar aos pais: ‘Velho Antunes e Dona Tidinha’.

Tunico não fez carreira no futebol e trabalhou por muitos anos como diretor do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ) em Niterói.

“A Família Antunes Coimbra ficou desfalcada de mais um membro. Meu irmão Tunico foi seu juntar aos nossos Pais, Velho Antunes e Dona Tidinha e ao nosso irmão mais velho Zeca. Devido a proximidade da idade tivemos uma linda infância e ficávamos mais juntos. Jogando bola no Juventude de Quintino, jogamos juntos uma única vez no infantil do América, treinamos juntos nos meus primeiros dias de Flamengo, onde ele se tornou o mais apaixonado e nós irmãos resolvemos passar pra ele o título de sócio proprietário do Papai. Que ele descanse em paz. Antes dessa postagem recebi inúmeras mensagens e pude responder a todas. Agradeço todo esse carinho e ao CR Flamengo pela homenagem durante a partida Flamengo x Chapecoense. Meu irmão obrigado por todos esses anos de vida. Deus esta de braços abertos a tua espera. Que essa sua passagem seja de muita paz”, escreveu Zico.