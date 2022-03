“Zebras” na Copa do Brasil facilitam caminho do Flamengo

Ao fim da Primeira Fase da Copa do Brasil, as equipes de menor investimentos se destacaram sobre equipes consideradas grandes. Exemplo disso, foram as eliminações de Internacional e Grêmio na última semana, para Globo-RN e Mirassol, respectivamente. Dessa forma, o caminho do Flamengo na competição ficou mais fácil.

No total, foram dez clubes da primeira e segunda divisão que saíram derrotadas no confronto único. E mesmo com a vantagem do empate por estarem melhores colocadas no ranking da CBF, acabaram eliminadas de maneira dramática.

Confira as equipes das Séries A e B que foram desclassificadas:

Chapecoense (B); Grêmio (B); Londrina (B); Operário (B); Novorizontino (B); Sport (B); Internacional (A); CRB (B); Náutico (B); Ponte Preta (B)

O rubro-negro carioca inicia a participação na Copa do Brasil somente na Terceira Fase, porque está na Libertadores. Agora, a chance aumentou de enfrentar uma equipe das Séries C ou D. Contudo, junto com o Fla, outras equipes classificadas para a competição internacional: Atlético-MG, Palmeiras, Corinthians, América-MG, Fluminense, Fortaleza, Red Bull Bragantino e Athletico-PR.

Antes, entretanto, o time da Gávea tem compromissos pelo Campeonato Estadual, no clássico contra o Vasco, no Estádio Nilton Santos, às 16 horas, no domingo (6).