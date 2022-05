Zé Ricardo se prepara para decisão na Série B

Os ingressos esgotados pela torcida vascaína evidenciam o clima de decisão que Vasco e Bahia terá no próximo domingo (15), às 16h, em São Januário. Pressionado por causa dos resultados recentes, e desempenho da equipe, Zé Ricardo entende a insatisfação, mas conta com o apoio do torcedor.

“Importante dizer que a torcida está no direito de cobrar, mas fica claro que, quando está ao nosso lado, e ela tem ficado muito do nosso lado, São Januário vira um caldeirão para o nosso adversário”, destacou o técnico vascaíno.

Atualmente, o cruzmaltino possui dez pontos e está na quinta colocação, três a menos do que o Bahia, líder com treze pontos conquistados. Sobre isso, Zé Ricardo elogiou o comandante do adversário e a campanha do tricolor.

“Não mudaria a importância do jogo contra o Bahia, primeiro por ser um grande clube e segundo por ser uma equipe dirigida por treinador que eu admiro bastante (Guto Ferreira). É uma equipe já foi campeã brasileira, assim como o Vasco. Sabemos que a Série B é muito disputada, mas uma vitória contra o Bahia vai dar os três pontos, que é o que sempre buscamos”, ressaltou.

Mais uma vez, cerca de 16 mil torcedores aguardam para ver o Vasco jogar, mas principalmente, vencer o terceiro jogo na competição. Além disso, o resultado deve dar tranquilidade ao planejamento que a diretoria cruzmaltina está realizando, a medida que espera a proposta vinculante da 777 Partners.

Foto: Zé Ricardo destacou a importância do confronto contra a equipe de Guto Ferreira – Daniel Ramalho / Vasco da Gama