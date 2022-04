Zé Ricardo mostra rotina de treinos à dupla alemã do Genoa

O diretor de futebol do Genoa, da Itália, Johannes Spors, e o chefe de scout do clube italiano, Sebastian Arez, conheceram os jogadores no CT Moacyr Barbosa. Conduzidos por Zé Ricardo, os alemães acompanharam os treinamentos e fizeram reuniões nas áreas de saúde e de scout e inteligência, do departamento de futebol vascaíno.

O encontro faz parte do acordo não-vinculante do cruzmaltino com a 777 Partners, que tem a intenção de adquirir a SAF do clube por R$ 700 milhões. A dupla do clube que é gerenciado pela empresa norte-americana auxiliará na busca por mais jogadores, na busca pelo retorno à elite do futebol brasileiro. Mais cedo, a diretoria do Vasco anunciou quatro contratações para a disputa da Série B.

O Vasco estreia contra o Vila Nova-GO, nesta sexta-feira (8), às 19h em São Januário, e a expectativa é de casa cheia. Já foram vendidos 10 mil ingressos, restando apenas 9 mil bilhetes para serem comercializados até o dia do jogo.