Zé Ricardo joga a sobrevivência no Vasco

O Vasco da Gama enfrenta o CRB em Alagoas, neste sábado (16), às 19 h, em busca da primeira vitória na Série B. Pressionado pela torcida, o treinador Zé Ricardo terá todos os cinco reforços contratados recentemente à disposição. A expectativa é que com as contratações o rendimento dentro de campo melhore.

Na terceira passagem pelo cruzmaltino, Zé Ricardo tem um aproveitamento de 50% em 2022. São 16 jogos, oito vitórias, três empates e cinco derrotas. Na última partida, o time de São Januário empatou no estádio em 1 a 1 na estreia da segunda divisão, contra o Vila Nova. Apesar da regularidade nos números, o desempenho dentro de campo não está agradando os vascaínos, que vaiaram o treinador na última sexta (8).

Para a diretoria do clube, o comandante está prestigiado no momento. O presidente Jorge Salgado disse que o técnico está desenvolvendo um trabalho “satisfatório”, segundo o dirigente. No último empate, o presidente disse que faltou sorte à equipe e que o árbitro tirou o segundo gol por causa do VAR.

“Tenho plena confiança no treinador, acho que está desenvolvendo um trabalho bastante satisfatório. É o primeiro jogo do campeonato e, apesar de o Vasco não ter feito uma boa partida, poderia ter saído vitorioso. A gente teve uma bola na trave, o (Leandro) Vuaden (árbitro) foi para o meio de campo dar o gol e depois voltou por causa do VAR e, no final do jogo, tivemos uma terceira oportunidade para ter ganho”, avaliou Salgado.

A declaração não caiu bem entre os torcedores que criticaram o presidente nas redes sociais. Ou seja, a tentativa de aliviar a pressão sobre Zé Ricardo, assim como a diretoria como um todo, deve ter efeito contrário caso o resultado não venha no próximo sábado (16), em Maceió.

Foto: Zé Ricardo tenso na área técnica – Rafael Ribeiro / Vasco