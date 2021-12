Zé Ricardo encara terceira passagem pelo Vasco como treinador

O planejamento para 2022 no Vasco começou a todo vapor. Depois de uma temporada horrível para a história do clube, com uma campanha ruim no Campeonato Carioca e permanência na Série B, o Cruz-Maltino anunciou o novo comandante. Então, a diretoria trouxe Zé Ricardo para ser o técnico do time da colina no próximo ano. A divulgação foi feita no último sábado. Vale lembrar que recentemente o treinador estava no Qatar SC.

“Estou muito feliz em poder voltar para a Colina Histórica. Lugar onde passei momentos maravilhosos, encontrei pessoas do bem. É um momento de satisfação. Vamos ter muito trabalho pela frente, mas tenho certeza que juntos faremos um grande ano. O Vasco merece voltar a elite”, disse o técnico.

Portanto, Zé Ricardo vai para a terceira passagem no Vasco. Na década de 90, ele foi treinador da equipe de futsal. Em 2017, foi contratado pelo time profissional de campo. Ele comandou a equipe que conquistou vaga para a Libertadores de 2018. Agora, o clube está de olho no mercado da bola, atrás de reforços para a próxima temporada.