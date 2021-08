Youtuber Raulzito tem prisão preventiva pedida pelo MP

Acusado de abusos sexuais contra pelo menos duas crianças em Niterói, o youtuber Raulino de Oliveira Maciel, conhecido como Raulzito, teve a prisão preventiva pedida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Desde 27 de julho, ele está preso temporariamente, após ser capturado em ação coordenada pela Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV), responsável pelas investigações.

Segundo a 1ª Promotoria de Investigação Penal Especializada Núcleos Niterói e São Gonçalo, segundo a denúncia especifica, entre os meses de fevereiro e maio deste ano, o youtuber cometeu abusos sexuais contra duas crianças de 10 e 11 anos, por pelo menos quatro vezes, na residência de uma delas, em Niterói.

De acordo com as investigações, o denunciado, aproveitando-se do seu papel de celebridade, escolhia crianças com idade entre 10 a 11 anos, direta ou indiretamente ligadas ao meio artístico, e invariavelmente de cor branca, cabelos lisos e longos. A aproximação se dava, normalmente, por meio do aplicativo Instagram, fonte de informações sobre as crianças e familiares.

Com relação à vítima moradora de Niterói, o denunciado, por meio do Instagram, teria passado a comentar as fotografias postadas no perfil da criança, alegando que desejaria conhecer os locais onde foram capturadas as cenas. A mãe da vítima, sem motivo para desconfiar da idoneidade do famoso youtuber, e por vê-lo invariavelmente acompanhado de crianças nas redes sociais, concordou em aproximar seu filho do denunciado, ajustando com o mesmo hospedá-lo em sua residência e mostrar ao influenciador o trabalho da vítima, abrindo-lhe as portas junto ao meio artístico.

Criador de conteúdo colecionava milhares de seguidores – Foto: Reprodução

Dessa maneira, Raulzito chegou a Niterói no dia 5 de fevereiro e, nesta e durante as outras três ocasiões em que se hospedou na residência, se fez acompanhar da segunda vítima e de sua mãe, a quem o influenciador conhecia desde outubro de 2020, utilizando-se da mesma tática de aproximação adotada com a primeira vítima. No quarto da criança, sem os olhares das mães, que achavam que o influenciador realizava brincadeiras lúdicas com as duas crianças, o MP apurou que Raulzito cometeu os crimes, que consistiam em brincadeiras de cunho sexual, com a prática de abusos.

Perfil do acusado

Raulzito é um conhecido produtor de jogos, assim como “streamer gamer”, jogador que transmite seus jogos pela internet, sendo um famoso apresentador de programa televisivo, onde tinha o apelido de “coach games”. O influenciador contava com mais de 200 mil seguidores em apenas uma de suas redes sociais, a imensa maioria constituída por crianças e adolescentes, uma vez que os jogos eram voltados para o público infantojuvenil. Até o momento, a defesa de Raulzito não foi localizada.