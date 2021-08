Youtuber Raulzito é indiciado por estupro de vulnerável

A Polícia Civil, nesta quinta-feira (19), decidiu indiciar o youtuber Raulino de Oliveira Maciel, o Raulzito, por estupro de vulnerável. Ele é acusado pela Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) de ter abusado sexualmente de pelo menos cinco crianças, sendo uma delas na cidade de Niterói.

O outro caso teria acontecido no município de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. A DCAV informou que, durante as investigações, outras três vítimas foram identificadas no estado da Paraíba. De acordo com a especializada, a semelhança física entre as crianças, que tem entre 10 e 12 anos, chamou atenção da equipe policial.

Raulzito foi preso, em 27 de julho. Segundo a DCAV, , foi cumprido contra o criador de conteúdo mandado de prisão temporária, válido por 30 dias. Raulzito foi localizado, por agentes da especializada, na cidade de Florianópolis/SC, onde ele mora. Raulzito possui cerca de 140 mil inscritos no YouTube, além de 208 mil seguidores no Instagram.

Com o indiciamento, a especializada afirmou que a prisão do youtuber passa a ser preventiva, caso ele seja denunciado. Agora, caberá ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) decidir se irá oferecer denúncia contra o acusado. A reportagem tenta, desde a prisão, contato com a assessoria de Raulzito, sem sucesso.

Quem é Raulzito

Além de ser muito popular entre as crianças, nas redes sociais, Raulzito integrava o quadro de streamers do “SBT Games”, divisão da emissora responsável por produzir conteúdos voltados para este tipo de mercado. Por meio de nota, a emissora confirmou o desligamento do profissional, após a prisão. De acordo com as investigações, o acusado prometia às vítimas que elas seriam contratadas pela emissora.

Segundo a descrição do canal dele no Youtube, o conteúdo é “totalmente direcionado à família”. “Aqui estarei postando todos os conteúdos do meu Quartel General, o QG RzT. O QG é composto por diversos talentos mirins e traremos muita diversão no dia a dia pra vocês, vários desafios e conteúdos diferenciados para todas as idades. Sabe aquele conteúdo que você pode colocar na TV da sala pra galera toda ver? Pronto você tem aqui”, diz o texto.