‘Yoga na Praia’ volta domingo à Boa Viagem após seis meses de monitoria virtual

Depois de seis meses sendo realizado apenas na modalidade on-line devido à pandemia, o evento “Yoga na Praia” volta às areias da Praia da Boa Viagem neste domingo, dia 4 de outubro, às 9h. A edição será duplamente especial: além do retorno presencial, também comemorará o Outubro Rosa.

Os coordenadores prometem respeitar o distanciamento social mínimo e o uso obrigatório de máscaras de proteção.

O evento público e a céu aberto foi criado em setembro de 2017 em Niterói pelo espaço de ioga e meditação Dharma Bhūmi, com o intuito de democratizar essas práticas a todos os públicos da cidade. Segundo estimativa dos coordenadores, mais de mil pessoas já participaram das aulas, muitas delas pela primeira vez na vida. Desde abril, a monitoria à distância substituiu a prática coletiva na praia, sendo transmitida pelo Instagram @dharmabhumi, e o projeto, rebatizado de Yoga na Sala.

Jorge Carrano e Cristiane Garcia, ambos oriundos do meio corporativo e praticantes da filosofia iogue, ao perceberem a degeneração das relações sociais como um todo, sentiram-se desafiados a criar o espaço e mitigar o sofrimento do ser humano com as exigências impostas pela sociedade e permitidas por elas mesmas.

“As pessoas trabalham cada vez mais e os níveis de liberdade são menores. As pessoas vivem enclausuradas. Chegar mais cedo no trabalho é legal. Mas sair no horário não é bem visto. Ou seja, estão cada vez mais pressionadas, e quem paga essa conta é o corpo, em primeiro lugar, e depois a mente. Nota-se um grande aumento dos casos de depressão, ansiedade e outros distúrbios até mais graves. Por tudo isso, decidimos criar um espaço onde a ioga tradicional melhorasse a qualidade de vida”, explica Carrano.

Dharma é uma palavra do idioma sânscrito que significa “aquilo que sustenta”. O termo é usado em significados mais amplos principalmente pelas escolas de ioga e budismo. Já bhūmi pode significar “terra”, “lugar” e “caráter” na mesma língua.