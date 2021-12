Yoga na Praia realiza última edição de 2021

Depois de um ano marcado por recomeços e ainda pela pandemia, que não cansa de ter reviravoltas, o espaço de Yoga, Meditação e Vedānta Dharma Bhūmi vai realizar, no próximo domingo, dia 5, às 9h, na areia da Praia da Boa Viagem, a última edição do ano do Yoga na Praia. O evento é aberto ao público e gratuito.

De acordo com Jorge Carrano, coordenador do Dharma Bhūmi, “preparamos esta última aula do ano com muito carinho. Precisamos nos conectar e agradecer por mais esse ano desafiador”, comemora. Desde 2017, o Dharma Bhūmi realiza o “Yoga na Praia”, que já virou tradição na cidade de Niterói, e foi criado com o intuito de levar o Yoga ao maior número possível de pessoas.

“São tantas histórias marcantes neste tempo do projeto, mas uma, em especial, nos marcou muito: uma senhora de 92 anos, passeando pela calçada com o filho, viu a aula lá de cima e comentou que a vida toda quis fazer Yoga, mas nunca teve oportunidade. Ele fez contato e ela foi fazer sua primeira aula aos 92 anos. É isso que nos motiva”, emociona-se Cristiane Garcia, também coordenadora do Dharma Bhūmi.