Xande de Pilares visita comunidade do Morro da Penha

O Morro da Penha, na Ponta da Areia, foi palco da gravação do novo projeto audiovisual do Grupo Niteroiense Intimistas. Intitulado “Novo Nois” o projeto contou com a participação do cantor e compositor Alexandre Silva de Assis Nascimento, mais conhecido como Xande de Pilares. Ele esteve na comunidade na noite de quarta-feira (9) e gravou a música “Agradeço a Deus” e chegou a fazer um vídeo enaltecendo o bairro, que é tradicional e um dos mais antigos de Niterói.

Adriano Felício, presidente da Associação de Moradores do Morro da Penha e Portugal Pequeno (Ammopeppe), participou da gravação. “Ajudamos no projeto e eles fizeram a gravação em vários lugares com cenários da Baía de Guanabara, Cristo redentor e da Ponte Rio Niterói. O Xande se encantou com a comunidade, fez fotos como todo mundo e fiquei feliz em colaborar com essa ação”, contou.

No vídeo Xande mostrou as pessoas que estavam acompanhando ele na gravação e mostrou muita satisfação em estar na cidade. O grupo Intimistas está usando vários locais da cidade para gravar o novo projeto audiovisual. Também no Morro da Penha outros artistas de vários estados também gravaram algumas músicas.

A música “Agradeço a Deus”, que teve a participação de Xande, fala das dificuldades do momento pandêmico que o mundo está passado, além de ser um agradecimento a Deus. Na próxima terça feira (15) a cidade de Niterói terá outra gravação, na Região Oceânica, com participação de mais artistas, entre eles Mumuzinho e Tiee.