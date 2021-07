Workshop sobre direção segura para ciclistas é realizado neste fim de semana em Niterói

Educação no trânsito e legislação a respeito do assunto serão tema do workshop de direção segura voltada para ciclistas. O evento é realizado no Fika Bike Café, no Centro de Niterói, neste sábado e também no domingo (24 e 25) entre 9 horas e meio-dia. O intuito do workshop é conscientizar a sociedade da importância de considerar o ciclista como parte do trânsito em diversos aspectos, inclusive o respeito ao direito de ir e vir de quem pedala, como também dos pedestres, motocicletas, ônibus e carros.

A cidade teve um aumento de cerca de 300% no fluxo de ciclistas nas principais vias, segundo dados oficiais da Prefeitura e, por isso, a palestra será realizada pela chefe do Departamento de Educação para o Trânsito da NitTrans, Priscila Rocha. Segundo ela, o trabalho de orientação aos ciclistas acontece em parceria com o programa Niterói de Bicicleta.

“Sabemos que com a pandemia houve um aumento considerável de ciclistas na cidade, que precisam aprender a conviver entre si no trânsito com carros, pedestres e ônibus. Niterói sempre veio à frente fazendo em prol do ciclista, pensando nos modais e planejando lugares seguros para ciclovias. Isso é questão de educação e comportamento, pensando em uma mobilidade melhor e mais segura para todos”, conta.

Priscila Rocha é a chefe do Departamento de Educação para o Trânsito da NitTrans. Foto: Divulgação

Entre os assuntos abordados, estarão as as condutas de educação baseadas nos direitos e deveres dos ciclistas de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro(CTB), alterações no código de trânsito realizada em 2021, com uma mudança que favorece os ciclistas em relação a conduta no trânsito, artigos que todo ciclista deve saber e quais são as infrações mais comuns realizadas por veículos que prejudicam os ciclistas.

“Estacionar em ciclofaixas e ciclovias hoje é infração grave passível a multa e perda de cinco pontos na carteira de habilitação”, explica Priscila.

Serviço:

Fika Bike Café

Avenida Marquês de Paraná, 220.

aulas nos dias 24 e 25 de julho (sábado e domingo), de 9 às 12 horas.