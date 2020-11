Wladimir Garotinho supera Caio Viana e se elege na prefeitura de Campos

Wladimir Garotinho (PSD) se elegeu nesse domingo como prefeito de Campos dos Goytacazes, superando Caio Viana (PDT) na disputa pelo segundo turno, no Norte Fluminense. No entanto, o resultado está sub judice e aguarda decisão da Justiça Eleitoral. Wladimir Garotinho tem 35 anos, é casado, tem superior completo e declara ao TSE a ocupação de deputado.

Wladimir teve 52,40% dos votos válidos contra 47,60% do adversário. Foram 121.174 votos no total. A eleição no segundo turno em Campos teve 5.419 (2,16%) de votos brancos, 14.423 (5,74%) de votos nulos e 109.516 (30,37%) de abstenções. A abstenção foi maior do que a do primeiro turno. No primeiro domingo de votação, 24,92% das pessoas deixaram de votar.

Wladimir que havia começado a apuração em segundo, conseguiu superar o adversário no decorrer da contagem dos votos e conseguiu se manter na frente. A situação eleitoral da chapa está sub judice porque o vice, Frederico Paes, era diretor de um hospital e não se desvinculou do cargo no prazo exigido pela legislação eleitoral, o que resultou em inelegibilidade.