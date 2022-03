Witzel será candidato ao governo do estado do RJ

O ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, cassado pelo Tribunal Especial Misto no ano passado, após sofrer impeachment da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, vai disputar as eleições para o governo fluminense nas eleições desse ano. O partido é o Patriota, cuja presidente regional é ex-deputada federal Eliane Cunha.

Eles se reuniram na semana passada para selar a entrada do ex-governador na legenda, levando, ainda, sua esposa, Helena, para disputar o cargo de deputada federal.

Witzel já tentou por várias vezes, sem lograr êxito, reverter sua cassação na justiça. Contudo, como sua candidatura teria como objeto de discussão os efeitos de sua inelegibilidade, o ex-governador está confiante de que pode reconquistar o Palácio Guanabara.

Antes de ser cassado, os planos de Wilson Witzel eram outros: tentar, em 2022, a eleição para a presidência da República, entrando em rota de colisão com o plano político do presidente de Bolsonaro de buscar a reeleição.

Para Bolsonaro, Witzel teria sido eleito na sua sombra, surfando sua onda. Já Witzel crê ter sido vítima de um golpe, por ter se atrevido almejar o mesmo objetivo de Bolsonaro.

O caldo entre os dois entornou de vez quando as investigações conduzidas pela Polícia Civil do estado do Rio, sobre a morte da vereadora Marielle Franco, começaram a apontar para pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro. O contragolpe veio através do surgimento de diversas denúncias de corrupção no governo Witzel, durante a pandemia da Covid-19, que culminaram em seu afastamento e cassação.