Witzel estuda reabrir comércios com limite de pessoas e horários

Com sinalização no chão e distanciamento de um metro e meio nas filas. É assim que o governador Wilson Witzel (PSC) estuda implantar um limite de pessoas por estabelecimento para um relaxamento no fechamento das lojas. A medida é para levantar o comércio formal de serviços não essenciais que se encontra fechado por força do decreto estadual ao estabelecer a quarentena devido à pandemia de coronavírus. O plano será discutido com empresários e representantes nesta quinta (23) pelo Palácio Guanabara e prevê a reabertura de shoppings centers e do comércio de rua em horários alternados.

Em apuração…