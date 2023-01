O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, anunciou ontem (11) que em fevereiro vai apresentar a proposta de um novo Bolsa Família. Segundo o ministro, o programa terá o foco na integração com o Sistema Único de Assistência Social e na atualização do Cadastro Único.

Ao sair de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, o ministro disse que a partir de fevereiro o governo vai começar a fazer uma busca ativa para incluir quem está fora do programa, vai começar a pagar R$ 150 para quem tem filhos menores de seis anos (para pagamento em março) e atualizar cerca de 10 milhões de benefícios que têm “indícios de irregularidades”.

“Uma parte considerável que estará passando pelo crivo dessas atualizações. São cerca 10 milhões [de benefícios], desses, temos cerca de 6 milhões que são aqueles que estamos olhando com prioridade, onde estão as famílias unipessoais, que entraram principalmente nesse último período”, explicou o ministro, e complementou: “sempre com foco em garantir que a gente tenha todo o cuidado com os que mais precisam”.

Dias ressaltou que a meta do governo é ainda durante o mandato tirar o Brasil do Mapa da Fome e da Insegurança Alimentar e Nutricional.

BOLSONARO VAI PARA SÃO PAULO

A antecipação do retorno do ex-preisdente Jair Bolsonaro, para evitar a sua extradição a ser pedida pelo Brasil ou a expulsão do território norte-americano, foi decidida por conselho de seus filhos e justificado por ele pela necessidade de continuar o tratamento de saúde com os médicos que já conhecem a sua situação.

O voo, direto para São Paulo, deve ocorrer na próxima semana com sua imediata transferência

para o hospital paulista onde já foi internado várias vezes. Da terra agora governada pelo seu ex-ministro Tarcísio de Freitas é possível que volte ao Rio de Janeiro, onde reside, no feriado de sexta-feira, dia 20, consagrado ao mártir São Sebastião, cuja marca é conhecida pelas flechadas recebidas.

A data ocorre no feriado consagrado ao Santo Padroeiro da cidade que comemora 457 anos de fundação, em feriado no dia 1º de março.

QUEDA DE PRESTIGIO

Manifestantes invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto.

Se teme manifestações contrárias ou até mesmo a possibilidade de ser determinada a sua prisão, o ex-Presidente sabe ter sofrido grande queda em sua popularidade avaliada por instituto de pesquisa, em decorrência do fracassado plano de golpe político e do forte impacto da criminosa ação de grupos organizados de bolsonaristas, em Brasilia.

Antes credor de 40% de aprovação, Bolsonaro agora só é aprovado por 20% dos consultados.

A bandeira por “novas eleições” hasteada durante a baderna de 8 de janeiro já não pode ser usada.

Recuperação de patrimônio

O ano começou com os bons ventos tocando a obra de recuperação do Museu Antonio Parreiras, pelo Estado, e com a Prefeitura de Niterói lançando os editais para a reabertura do Cinema Icaraí e da Casa Norival de Freitas, imóveis abandonados há décadas.

A cidade precisa de mais: a recuperação e utilização do prédio da antiga Secretaria Estadual de Fazenda; do histórico antigo “Prédio do Fomento”, que abrigou o Detran e o Tribunal de Contas; o funcionamento do Centro Petrobras de Cinema e a utilização do edifício de seis andares do antigo Ambulatório do IASERJ.

Estas medidas deveriam ser adotadas antes dos investimentos no antigo prédio da Cantareira, da construção de nova sede para o DEPAC e a desapropriação do antigo “Castelinho do Gragoatá”.

Fim dos clubes

Um grupo empresarial está negociando a compra do conjunto social e esportivo do Clube dos Pioneiros, no Vital Brazil, e uma Igreja já estaria prestes a assumir a posse do Recreio de São Domingos, historicamente utilizado para recepção a D. João e a D. Pedro I, quando foi criado o município de Niterói.

Igualmente o terreno do Audax Clube, ao lado da Cantareira, e o casarão que abrigava seus barcos, estão na posse de particulares.

O acervo do Museu da Imprensa está se estragando num canto da sede da “Imprensa Oficial” do Estado.