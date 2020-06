Wassef deixa a defesa do senador Flávio Bolsonaro

O advogado Frederick Wassef não faz mais a defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). Segundo informou o parlamentar pelo Twitter, a decisão foi do advogado. “A lealdade e a competência do advogado Frederick Wassef são ímpares e insubstituíveis. Contudo, por decisão dele e contra a minha vontade, acreditando que está sendo usado para prejudicar a mim e ao presidente Bolsonaro, deixa a causa mesmo ciente de que nada fez de errado”, disse Flávio Bolsonaro na postagem.

O advogado Rodrigo Roca assumiu neste fim de semana a defesa de Flávio Bolsonaro (Republicanos), no inquérito que apura o esquema conhecido como rachadinhas, após a saída de Wassef. Roca defenderá Flávio junto com a advogada Luciana Pires, que já representava o senador. Os advogados Rodrigo Roca Pires e a Luciana Pires são irmãos por parte de pai. Já foram sócios em um escritório, mas Luciana, que é 8 anos mais nova, abriu o próprio escritório, junto com outra advogada.

Roca também já defendeu o ex-governador Sérgio Cabral, até 2018. Atualmente Cabral está preso no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, condenado a mais de 200 anos de prisão na Operação Lava Jato.