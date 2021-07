Washington Reis é internado novamente com Covid-19

O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, 54 anos, deu entrada no Hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio, na noite desta quinta-feira (08), com diagnóstico positivo para a Covid-19. Em abril deste ano, o político ficou 13 dias internado com Coronavírus. Ele chegou a ser levado ao CTI da unidade, onde precisou de oxigênio.

Segundo informações oficiais, Washington Reis passou mal após uma reunião com o governador Cláudio Castro e prefeitos sobre questões do leilão da Cedae. O prefeito de Caxias procurou atendimento médico no Hospital Samaritano, onde o exame PCR deu negativo, mas a saturação estava 88%.

Já na manhã desta sexta-feira (09), já internado para exames, o segundo exame para detectar o Covid-19 deu positivo. O prefeito tem comorbidades (hipertenso e diabético) e tomou apenas a primeira dose da vacina, respeitando o Programa Nacional de Imunizações (PNI).