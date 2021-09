Wally Seck visitará o Brasil e deseja gravar com artistas brasileiros

Wally Seck, ícone senegalês, em breve no Brasil. A estrela internacional pretende conhecer artistas brasileiros e demonstra interesse na área sertaneja para misturas rítmicas e culturais. Wally é sucesso na Europa e agora quer conhecer e gravar com artistas brasileiros. Vindo de uma família griot, Wally Seck cresceu na capital senegalesa.

Em sua juventude, ele descobriu a paixão pelo futebol e sonhava em seguir uma carreira profissional nesta área. Ele até jogou na primavera. No entanto, com sua carreira lutando para decolar, ele voltou ao Senegal para se concentrar em sua carreira musical. Começou a carreira com o single Bo- Dioudo em 2007 que fez sucesso no Senegal e na diáspora. Ele é casado com Sokhna Aïdara e tem três filhos: Ndella Wally Seck Seydina Mouhamed Seck e Momy Fatim Seck. Em breve estará se preparando para visitar o Brasil.

Wally Seck está atualmente trabalhando em seu primeiro álbum internacional e deve ser lançado ainda em 2021 com artistas internacionais. Wally Ballago Seck colaborou com vários artistas de renome, como Sidiki, Diabate, Mokobe, Claire Bailly, Wizkid, Davido, Vegedream, Eddy Kenzo, Diamond Platinum Wizkid, Jason Derulo e Chris Brown. O famoso músico senegalês é bem conhecido pelos convidados de caridade que organiza para seu próprio povo no Senegal e na Gâmbia.

Ele tem ajudado muitas pessoas necessitadas e enfermas, o que é muito apreciado por seu povo. Wally Ballago Seck é extrovertido e demonstrou isso doando os lucros de seu último álbum para os residentes da SOS Children’s Village.

O álbum é composto por 9 faixas e chama-se “Apéro”, ao vivo 2017, com canções conhecidas, que foram retomadas durante o mbalax. Um resumo do artigo publicado pela revista Standards em 15 de dezembro de 2020 afirma o seguinte:

O famoso músico senegalês Wally Balago Seck e os seus parceiros doaram comida e brinquedos às crianças da SOS. O gesto teve como objetivo ajudar as crianças da aldeia e contribuir para o seu desenvolvimento. Mariatou Sallah, diretora nacional da aldeia de SOS crianças na Gâmbia, disse que Wally era o pai das crianças da aldeia. Fanta Sidibeh Mbye disse que Wally se preocupa com o povo da Gâmbia e fará de tudo para ajudá-los. Disse que os gambianos são sempre sua prioridade.