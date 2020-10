Waldeck Carneiro é escolhido relator do processo de impeachment de Witzel

O deputado estadual Waldeck Carneiro (PT) foi sorteado nesta quinta-feira (1) relator do processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel (PSC) no Tribunal Misto, composto por cinco parlamentares e cinco desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ). O tribunal definirá se o ex-juiz federal perderá ou não o mandato. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Cláudio de Mello Tavares, preside os trabalhos.

Tavares abriu a reunião destacando o ineditismo do processo no Estado do Rio de Janeiro.

“Estamos navegando em mares nunca antes navegados. É a primeira vez na História do Rio de Janeiro que temos a formação de um tribunal especial misto. Não será simples nem muito menos fácil, mas juntos vamos superar todos os obstáculos que teremos pelo caminho”, declarou.

O tribunal é formado pelos deputados estaduais Alexandre Freitas (Novo), Chico Machado (PSD), Carlos Macedo (Republicanos), Dani Monteiro (PSOL) e Waldeck Carneiro (PT-relator). Pelo TJ-RJ foram sorteados os desembargadores Fernando Foch de Lemos, Inês da Trindade Chaves de Melo, José Carlos Maldonado, Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello e Teresa de Andrade Castro Neves.