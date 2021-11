Wagner Tiso abre programação cultural do “Natal de Esperança” no Campo de São Bento

A programação cultural do “Natal de Esperança” inicia neste sábado (27), com apresentações que seguem por todos os fins de semana até o dia 19 de dezembro. Wagner Tiso – pianista, regente, compositor e arranjador – faz show de abertura do projeto, no Campo de São Bento, às 19h30. Para este ano, foi montado um palco no lago do parque. No Campo de São Bento, as apresentações artísticas serão diárias. O calendário completo, até dezembro, inclui ainda apresentações do maestro João Carlos Martins, cujo trabalho como pianista é reconhecido mundialmente, especialmente por suas gravações das obras de Bach. O músico se apresenta com a Orquestra Jovem de Niterói e Orquestra da Grota.

Um dos responsáveis pela criação do ‘Clube da Esquina’, Wagner Tiso conduziu o arranjo de canções de mais de 150 intérpretes diferentes, todos grandes nomes da música popular brasileira. O músico é muito respeitado em todo o mundo, tendo se apresentado em quase todos os países. Tiso, mais de 30 álbuns autorais, inúmeras trilhas para cinema, TV e teatro, além de 2 peças sinfônicas completas.

Nascido em Três Pontas (MG), iniciou a carreira em 1958, no grupo W’s Boys, um conjunto que animava os bailes da cidade, composto por Waltinho, Wilson, Wanderley e Milton Nascimento (que conhece desde criança e se apresentava como Wilton). Na década de 60, participou dos grupos Sambacana, os conjuntos de Edison Machado e Paulo Moura, e Berimbau Trio. Nesse período, Wagner e Milton conheceram Marilton Borges e sua família, formando o embrião do Clube da Esquina, um dos maiores movimentos musicais do país, em que Tiso tocou órgão, piano e arranjou músicas.

A programação cultural do “Natal de Esperança” se propõe a ser democrática, com atrações distribuídas por toda a cidade, e que, como o próprio nome sugere, leve um pouco de esperança a todos. São 40 espetáculos nos fins de semana – sendo 8 em cada espaço, em datas diferentes – realizados durante 3 semanas, entre música, peças teatrais, dança, circo e poesia, que vão ocupar os palcos da cidade até o dia 19 de dezembro.

Os shows do Campo de São Bento e do Horto do Fonseca acontecem às 19h30. No Horto do Barreto, às 19h, aos sábados; e às 11h, aos domingos. No Horto de Itaipu e no Caramujo, cujas programações são mais voltadas ao público infantil, às 11h.

O mote deste ano é realizar um Natal respeitoso, levando alegria e esperança para os niteroienses, além de prestar homenagem às vítimas da Covid-19. A Prefeitura priorizou espaços abertos para a realização dos eventos, que vão acontecer seguindo as normas do Plano Novo Normal Niterói, obedecendo aos protocolos de segurança de enfrentamento da pandemia.