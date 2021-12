Votação para artistas do Festival Niterói Live está aberta

Ocorre até o próximo dia 5, domingo, o período da consulta pública para a população de Niterói escolher os artistas da cidade que vão se apresentar no Festival Niterói Live. Os resultados vão ser divulgados no dia 6 de dezembro. O evento, que vai fomentar a indústria cultural da cidade, acontecerá a partir do dia 10 na Sala Nelson Pereira dos Santos, no Reserva Cultural, de forma presencial e digital.

Os moradores de Niterói podem votar no link: https://consultas.colab.re/niteroilive ou pelo aplicativo do Colab, disponível nas plataformas Android e IOS. De acordo com a Prefeitura de Niterói o Festival Niterói Live vai injetar recursos com a contratação de profissionais do setor produtivo, entre cantores, músicos, técnicos, roadies, carregadores, produtores, fotógrafos, videomakers, assistentes de palco e iluminadores.



O evento está sendo produzido pela Coordenadoria de Gestão de Eventos e terá participação de 48 artistas. Os shows terão presença do público, com ingressos gratuitos, e transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Niterói. A organização do evento pede que o público leve um quilo de alimento não perecível que será destinado para a campanha Niterói Solidária.