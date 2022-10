Voos internacionais crescem mais de 240% em setembro

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) informou que os voos internacionais cresceram 241,8% em setembro com 1,36 milhões de passageiros pagos. Em setembro de 2021 foram 398,5 mil. Os números correspondem a 71,3% da movimentação de setembro de 2019, no período pré-pandêmico.

No mercado doméstico, foram registrados 6,95 milhões de passageiros no mês, um aumento de 27,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior, representando ainda cerca de 89% da movimentação em setembro de 2019, antes da pandemia de Covid-19.

Quanto ao volume de embarques de carga, o mercado doméstico transportou 35,4 mil toneladas no mês, correspondendo a um aumento de 9,29% em relação às 32,3 mil toneladas movimentadas em setembro de 2021. O movimento de cargas internacionais foi de aproximadamente 79 mil toneladas, 95,6% do total de cargas transportadas em setembro de 2021, que foi de 82,5 mil.