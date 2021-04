Voo livre e parapente são opção em Saquarema

Em tempos em que é preciso evitar aglomeração, o QG do Voo Livre vem promovendo vários saltos na Serra de Sampaio Correia e na Serra do Roncador, na cidade de Saquarema. No local, pilotos se dividem entre as modalidades de voo livre e parapente, entre eles o campeão brasileiro de parapente, Carlos Werneck.

A serra local possui uma estrutura preparada para a realização dos saltos, que são promovidos pelo grupo QG do Voo Livre, coordenado por Werneck. Ele conta que os voos acontecem sem uma data específica, pois dependem do clima na região. “Os voos acontecem nos dias em que a previsão meteorológica permite. Essa semana não rolou voo, pois as condições não permitiram”, afirmou.

Ainda de acordo com Werneck, o local está sendo muito procurado por pessoas de diversas idades e afirma que todas as pessoas podem voar para colocar mais emoção nas suas vidas. Para voadores de primeira viagem, a melhor opção é fazer um voo acompanhado por um instrutor. “Quem quiser fazer um primeiro voo, pode optar pelo voo panorâmico. A pessoa terá acompanhamento desde a saída até a decolagem e ainda pode filmar toda a aventura”, contou.

Porém, quem quiser levar a aventura mais a sério, pode fazer um curso para se tornar piloto de parapente ou de voo livre, que é oferecido no local e tem duração de 2 a 6 meses. Quem quiser marcar uma ida ao local para viver de perto essa aventura pode entrar em contato com o Grupo QG do Voo Livre pelo perfil no Instagram @qgdovoolivre.