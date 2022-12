Volta do ‘feriado’ tem trânsito intenso na chegada a Niterói

O jogo do Brasil contra a Croácia pela Copa do Mundo, na última sexta-feira (9), fez com que vários trabalhadores fossem liberados mais cedo, criando uma espécie de “feriado improvisado”. Muita gente aproveitou para viajar. No entanto, a volta para casa neste domingo (11) requer paciência por conta do trânsito.

Desde o começo da tarde, a Rodovia BR-101, no trecho entre Rio Bonito e Niterói, registra fluxo intenso. A informação é da concessionária Arteris Fluminense, que administra a rodovia. A alternativa para acessar as cidades da Região Metropolitana é a Rodovia RJ-104.

Já a Ponte Rio-Niterói apresenta fluxo normal nos dois sentidos. Tanto para o Rio de Janeiro quanto para Niterói, a travessia é realizada em 13 minutos. A Rodovia RJ-124 (Via Lagos) também apresenta trânsito normal e toda sua extensão, entre São Pedro da Aldeia e Rio Bonito, nos dois sentidos, segundo a concessionária CCR.

Foto: Divulgação/Arteris Fluminense