Volta do “feriadão” tem trânsito fluido

Na volta da parada sanitária, chamada por algumas pessoas de superferiadão, as estradas estão sem trânsito, mas com grande movimento de veículos voltando de viagens que foram recomendadas pelas autoridades a não serem feitas.

A Região dos Lagos foi um dos principais destinos, mesmo os municípios decretando diversas medidas de restrição para impedir a entrada de turistas. Nem as barreiras sanitárias impediram as pessoas de acessarem as cidades.

Ainda assim, até as 18h deste domingo, o trânsito na Via Lagos, de Araruama até Rio Bonito, estava fluindo normalmente, sem retenções.

Nas redes sociais, algumas pessoas reclamavam de trânsito na BR-101 na altura do bairro Alcântara. Segundo a Arteris Fluminense, a BR-101 tem fluxo intenso em ambos os sentidos entre Niterói e São Gonçalo, porém sem retenções.

A Ponte Rio-Niterói também está com fluxo normal nos dois sentido, com o tempo travessia em 13 minutos.