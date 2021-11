Volta do feriadão: Manhã de trânsito lento em Niterói e São Gonçalo

Motoristas que usam a BR-101, entre Niterói e São Gonçalo, na manhã dessa terça-feira (16) para seguirem ao Rio de Janeiro vão precisar de uma dose extra de paciência. O trânsito na estrada está lento, assim como na Ponte Rio Niterói, em que o tempo de travessia no sentido Rio está em 23 minutos. A volta do feriadão da Proclamação da República (comemorado na segunda-feira – 15) promete complicar ainda mais o trânsito nessas regiões.

Outra grande via de tráfego em Niterói é a Alameda São Boaventura, no Fonseca, que está com trânsito lento no sentido Niterói, já quem está seguindo sentido São Gonçalo encontra o trânsito livre. Na Avenida Roberto Silveira, em Icaraí, e na Avenida Jornalista Alberto Torres, Praia de Icaraí, motoristas também encontram trânsito lento no sentido Centro de Niterói.

Na BR-101 a Arteris Fluminense informou que às 8h30min o trânsito seguia intenso com pontos de lentidão do km 304 ao km 322, entre São Gonçalo e Niterói, sentido Rio de Janeiro, devido ao acesso à ponte. Nos demais trechos da BR-101/RJ, tráfego permanece normal.

A Ecoponte também confirmou o trânsito lento no sentido Rio com 25 minutos o tempo estimado para a travessia, com lentidão dos acessos até a Ilha do Mocanguê.