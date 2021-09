Volta do feriadão deixa trânsito lento em Niterói

A manhã desta quarta-feira (8) começou com trânsito lento nas principais rodovias da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O movimento ainda é reflexo da volta para casa após o feriadão da Independência. Na Rodovia BR-101, por exemplo, o fluxo é lento deste as primeiras horas da manhã.

Segundo a concessionária Arteris Fluminense, que administra a rodovia, , por volta das 9h o trânsito estava intenso no sentido Rio de Janeiro, entre o km 303, em São Gonçalo, e o km 322, em Niterói. Segundo a plataforma Waze, que faz o monitoramento do trânsito, por meio da tecnologia GPS, o atraso estava em 11 minutos e a média de velocidade em 11 km/h.

Na chegada a Niterói, a Alameda São Boaventura apresentava lentidão durante toda a sua extensão, no sentido Ponte Rio-Niterói. A média de velocidade, ainda de acordo com o Waze, estava em apenas 10 km/h. Já a Ponte possui trânsito lento, de acordo com informações da concessionária Ecoponte, no sentido Rio. A travessia está sendo feita em 20 minutos.

Um milhão de veículos na Ponte

A estimativa da concessionária Ecoponte para o feriado de Independência do Brasil é que um milhão de veículos tenham passado pela Ponte Rio-Niterói de quinta-feira (2) até esta quarta-feira. O dia de maior movimento foi a sexta-feira (3), quando cerca de 81 mil veículos seguiram para Niterói e cidades da Região dos Lagos. Na volta do feriado em direção ao Rio, 150 mil veículos seguem pela rodovia terça e quarta-feira.