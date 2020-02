Volta de feriado com chuva e engarrafamentos

A volta do feriado, somados a chuva e ao primeiro dia útil depois do Carnaval, fez com que o trânsito ficasse complicado nas principais vias que cortam as cidades da região. Motoristas que trafegaram nesta quinta-feira (27) pela BR-101 e RJ-104 precisaram ter paciência para enfrentar os engarrafamentos.

De acordo com a concessionária Autopista Fluminense, eram esperados quase 100 mil veículos trafegando pela BR-101 ontem. Por conta da chuva, motoristas, por cautela, reduziram a velocidade o que acarretou em mais pontos de retenção. Logo no início do dia, por volta das 7h o congestionamento superava os 15 quilômetros, entre Niterói e São Gonçalo. Durante o dia o congestionamento diminuiu, mas a todo momento, pontos de retenção se formavam.

A Avenida do Contorno, em Niterói ficou congestionada, tanto para quem subia em direção a Ponte Rio-Niterói, quanto para quem seguia para o Centro da cidade.

De sábado até a Quarta-Feira de Cinzas mais de 450 mil veículos trafegaram pela BR-101.Segundo a concessionária, foram realizados 1.123 atendimentos, sendo 714 atendimentos mecânicos. No total, foram registrados 62 acidentes e 74 feridos. A concessionária não registrou acidentes com vítimas fatais no período.

Quem escolheu seguir pela RJ-104 e cortar pela Alameda São Boaventura, no Fonseca também encontrou congestionamento. Um percurso que é feito normalmente em no máximo 25 minutos, motoristas estavam levando quase uma hora, para atravessar a Alameda e pegar a Ponte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), de sexta-feira até quarta-feira foram registrados 81 acidentes, com 84 feridos e dois mortos em rodovias federais que cortam o Estado. No carnaval do ano passado foram registrados menos acidentes (71), e menos feridos (81), porém mais pessoas perderam a vida, foram sete mortos.

De acordo com a PRF, o maior delito foi ultrapassagens proibidas, com 1.138 autuações. A segunda maior ocorrência foi a infração de passageiro sem cinto de segurança (898). Neste período foram registrados 208 autuações a motoristas dirigindo alcoolizados. Os acidentes graves – que registraram morte – aconteceram na sexta e sábado, respectivamente na Rodovia Washington Luiz em Duque de Caxias e na Rodovia Rio-Teresópolis, também na altura de Dique de Caxias.



Tempo fechado

Quem achou que iria pegar uma praia neste primeiro fim de semana depois do carnaval, é bom pensar em outros planos, isto porque segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a temperatura não deve passar de 26ºC neste fim de semana em Niterói. E isto vale para quem esticou o feriado na Região dos Lagos: há previsão de chuva tanto para sábado quanto domingo.

De acordo com o Inmet, nesta sexta-feira (28) a temperatura não passa de 23ºC em Niterói, que deve subir um pouco no sábado (29) (para chegar aos 26ºC). Mas isso não quer dizer que o tempo irá esquentar. A previsão é de tempo fechado com chuva a qualquer hora na cidade. Domingo (1º) a temperatura volta a cair, com máxima de 22ºC.

O fim de semana na Região dos Lagos será semelhante ao de Niterói. A média durante o fim de semana é de máxima de 23ºC, também com chuva podendo cair a qualquer momento. Essa queda na temperatura é causada por uma frente fria que chegou ao Estado na quarta-feira trazendo nuvens e chuva.