Volta as aulas presenciais foi nota 10 em Niterói

A segunda-feira (7) dos niteroienses foi marcada pela volta as aulas da rede estadual e municipal de ensino. As escolas da rede estadual voltaram 100% presenciais e as do município também de forma presencial mas com rodízio diário ou semanal. Alunos do Colégio Liceu Nilo Peçanha, no Centro de Niterói, aprovaram o retorno e garantiram se sentir seguros no ambiente escolar, que conta com álcool em gel e respeito ao distanciamento social e uso das máscaras faciais.

A aluna Gabriela Fortes, de 17 anos, estuda no terceiro ano e gostou de retornar para a escola na manhã dessa segunda-feira (07). “Eu acho que a gente tinha que voltar um dia e eu achei que foi bom o retorno. Assisti aula de manhã e me senti segura. Tem álcool em gel logo na entrada e em vários pontos do colégio. Acho que o ensino presencial faz toda a diferença”, frisou a moradora de São Gonçalo.

Outra estudante, Wynni Santos, também de 17 anos, também gostou da organização do colégio. “Eu achei que tudo foi muito organizado. E também senti muita atenção dos professores. Eles passaram revisão e conversaram que a gente passou por anos atípicos no ensino. Acho que deu pra voltar com segurança e estou feliz”, contou.

A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc) informou em nota que o retorno foi 100% presencial e contará com atualizações nos protocolos visando garantir a segurança dos alunos e profissionais. A resolução 1604 foi publicada em edição extra do Diário Oficial da última sexta-feira (04), em conjunto com as secretarias de Saúde e Ciência, Tecnologia e Inovação.

Ainda de acordo com a Seeduc os protocolos sanitários das unidades escolares foram atualizados da seguinte forma: disponibilização de totens para higienizar as mãos com álcool em gel 70% em locais de circulação e na entrada de ambientes administrativos; limpeza dos dutos e filtros dos aparelhos de ares condicionados; higienização com álcool 70% ou hipoclorito de sódio 0,1% (água sanitária), dos pisos e paredes, das superfícies de toque e dos mobiliários e equipamentos das unidades escolares, diariamente; bebedouros serão lacrados; uso de máscara de maneira correta e a escola deverá manter estoque suficiente; área de isolamento para quem apresentar sintomas; e as unidades escolares deverão ter afixados os cartazes informativos.

REDE MUNICIPAL

A Secretaria e a Fundação Municipal de Educação de Niterói informou que alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental estão autorizados a retornar presencialmente, com rodízio diário ou semanal, de acordo com as especificidades de cada unidade. A Educação Infantil retorna com as crianças de 3 a 5 anos, com rodízio e em horário parcial devido à necessidade de acolhimento e inserção das crianças ao convívio escolar. Já a Educação de Jovens e Adultos retorna de maneira integral com os alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. A partir do dia 7 de março, retornam as crianças de 0 a 2 anos e todos os grupos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental estarão em horário pleno e sem rodízio. Ainda segundo nota os protocolos de segurança serão obrigatórios e incluem o uso da máscara, higienização das mãos, ventilação dos ambientes e distanciamento.

Raquel Morais