Volta a chover forte em Petrópolis; podem ocorrer novos deslizamentos

As sirenes de alerta foram acionadas na tarde desta quinta-feira (17) na cidade de Petrópolis. Uma chuva atingiu o estado do Rio de Janeiro e caiu sobre algumas cidades da Região Metropolitana e Serrana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, choveu na cidade nesta tarde mais de 54 mm em uma hora. A área localizada na Rua Nova, no bairro 24 de maio precisou ser evacuada. Os moradores precisaram deixar suas casas com o risco de rolamento de uma pedra sobre a comunidade. Os moradores estão sendo levados para um ponto de apoio nas proximidades, onde receberão o suporte no momento. Ainda não há informações sobre casas afetadas.

No bairro da Quintandinha, a Defesa Civil emitiu um alerta para evacuação de moradores através de mensagens SMS e aplicativo do celular. A orientação é que quem mora em área de risco se abrigue para os pontos de apoio que funcionam na região. As estruturas estão montadas nas escolas Marcelo Alencar, na avenida Amaral Peixoto; Chiquinha Rolla, na Rua Campos, nº 1; e na Escola Paroquial Bom Jesus, Rua Doutor Thouzet, nº 820. Por lá, agentes da Assistência Social da Saúde, Educação, Agentes Comunitários e Defesa Civil estrão prestando todo suporte necessário.

Até o momento foram registradas mais de 100 mortes. Familiares estão no Instituto Médico Legal (IML) para reconhecimento dos corpos das vítimas. Há ainda um grande número de desaparecidos.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta, permanece muito alta a possibilidade de ocorrência de eventos de movimentos de massa na Região Serrana do Rio, especialmente em Petrópolis. Ainda de acordo com o Cemaden, estes fatores indicam um elevado nível de umidade do solo que pode favorecer a ocorrência de deslizamentos de terra mesmo na ausência de chuva. A Chuva desta quinta-feira, inclusive, derrubou uma árvore no acesso a Petrópolis, no Parque São Vicente, perto da Quintandinha. A árvore atingiu os cabos de energia elétrica, e as equipes da Concer atuam no local.