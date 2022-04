Volta a chover e cidades ficam em alerta

O sábado foi de chuva em algumas cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro. As cidades estão em estágio de atenção. Ao longo de todo o dia a situação foi muito trabalho para contar os prejuízos e atenção a possibilidade de novas pancadas de chuvas. As instabilidades vão perder força no domingo (03) e passa a chover mais fraco em todas as regiões e com menos intensidade.

As cidades do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Magé, Petrópolis, Teresópolis, Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo, Silva Jardim, Bom Jardim e Macaé estão em atenção. Segundo o Alerta de Cheias do INEA, há o risco de alagamentos nessas cidades. Na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e São João de Meriti estão em estágio de alerta.

Em Maricá, duas bases de apoio foram montadas em escolas municipais para fazer o acolhimento imediato dos moradores e 42 pessoas desabrigadas ou com dificuldades de retorno para suas residências passaram a noite e madrugada deste sábado (02/04). No momento, 25 pessoas permanecem recebendo assistência com alimentação, água e apoio psicológico de profissionais de saúde.

A Defesa Civil do município registrou, até o momento, 217 ocorrências em 19 bairros, sendo 14 casos de deslizamentos e as regiões mais atingidas foram os bairros do Condado, Centro e Itapeba. Equipes da autarquia de Obras e da Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar) atuam com maquinários em diversas frentes para a limpeza, desobstrução e escoamento de alagamentos das ruas e dentro das residências atingidas. As ações coordenadas pela Defesa Civil contaram com apoio do Corpo de Bombeiros e envolvem diversos outros órgãos municipais, como as secretarias de Ordem Pública, Guarda Municipal, Trânsito, Educação, Assistência Social, Saúde e Direitos Humanos, para apoiar a população e minimizar os transtornos causados pela chuva.O Centro Educacional Joana Benedicta Rangel (Rua Nossa Senhora do Amparo, 240, Centro) é ponto de acolhimento das famílias desabrigadas e também recebem doações de roupas, roupas de cama e materiais de higiene pessoal. A prefeitura já mobiliza uma campanha para ajudar as vítimas.

Costa Verde

Em Paraty e Angra dos Reis a chuva também deixou mortos e desabrigados. Quatro casas foram atingidas por deslizamentos no bairro Monsuaba em Angra dos Reis e cinco pessoas foram resgatadas pela Defesa Civil. Ainda de acordo com a Defesa Civil, outras nove pessoas seguem desaparecidas e cinco óbitos foram registrados. Em Paraty, sete pessoas morreram, sendo a a mãe e seus seis filhos. O deslizamento de terra atingiu a casa na Praia de Ponta Negra. A Rio-Santos apresenta pontos de bloqueios.