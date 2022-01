Volkswagen Caminhões e Ônibus vai investir R$ 2 bi no RJ até 2025

A Volkswagen Caminhões e Ônibus anunciou um investimento de R$ 2 bilhões até 2025. Mesmo com a pandemia, a montadora registrou um crescimento de 25% no último biênio, graças, em parte, ao desenvolvimento do e-Delivery, primeiro caminhão elétrico desenvolvido no Brasil a entrar em linha de produção em série.

Lançado em julho, o caminhão registrou uma excelente recepção pelo mercado, tendo todas as 200 unidades produzidas vendidas para clientes nacionais no primeiro mês. Agora, a montadora iniciará a fase de testes em outros países da América Latina.

A empresa contratou mil novos profissionais e encerrou 2021 com mais de 5 mil trabalhadores na unidade de Resende.

Crescimento no Brasil e no exterior

A linha à diesel da empresa também registrou uma tendência de crescimento, acompanhada pelo restabelecimento do segundo turno completo na linha de montagem em 2022. Com essa medida, a Volkswagen estima ampliar a sua participação de mercado no Brasil que, em 2021, chegou a 30% dos emplacamentos de caminhões novos e a 27% dos ônibus.

Neste 2022, a Volkswagen Caminhões e Ônibus espera realizar as suas primeiras exportações para a Ásia, tendo as Filipinas como ponto inicial das vendas. É da planta de Resende que sairão os 10 modelos destinados à exportação, incluindo as famílias Delivery e Constellation, para caminhões, e Volksbus, para ônibus. As Filipinas já compraram as primeiras 40 unidades produzidas no Estado do Rio.