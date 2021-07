Vôlei feminino vence e avança para próxima fase nos Jogos Tóquio 2020

As mulheres do vôlei mostraram que não estão em Tóquio de brincadeira. Elas venceram a seleção japonesa por 3 sets a 0 e conseguiram uma vaga nas quartas de final do torneio olímpico. O time conseguiu vencer o primeiro set por 25 a 16. Depois, continuou jogando bem, conseguiu uma virada no terceiro set e segue na fase de grupos com três jogos e três vitórias. As parciais foram 25/16, 25/18 e 26/24.

“A gente sabe o quanto é difícil jogar contra o Japão ainda mais elas sendo as donas da casa, mas nosso sistema funcionou muito bem e a gente tem que seguir impondo nosso jogo para chegar da melhor maneira possível nas quartas de finais”, disse Gabi Guimarães, uma das maiores pontuadores da equipe.

BRASIL TEVE BAIXA POR LESÃO

Macris subiu para bloquear e na descida pisou no pé da adversária, torcendo o tornozelo e sendo auxiliada para sair de quadra. Seu estado ainda será avaliado posteriormente, mas o técnico Zé Roberto está confiante que não foi nada grave.

“A preocupação é grande mas acho que vai dar tudo certo, não inchou tanto o pé, e ela vai fazer uma ressonância em breve para ver. Tomara que não tenha acontecido nada”, disse Zé Roberto, técnico tricampeão olímpico.

A próxima partida do Brasil será no sábado, 31, contra a Sérvia, às 16h25 do Japão (4h25 no Brasil), na Ariake Arena.