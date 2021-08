Vôlei de praia: Alison e Álvaro são eliminados e Brasil fica sem medalha

A dupla brasileira Alison e Álvaro Filho foi eliminada do Torneio Olímpico de Vôlei de Praia, na noite desta terça-feira (3). Eles foram derrotados por Edgar Tocs e Martins Plavins, da Letônia, por 2×0. A dupla brasileira cometeu muitos erros de ataque, especialmente no primeiro set, que custaram a vitória.

Com isso, acontece uma marca inédita na história do Brasil no vôlei de praia olímpico. Pela primeira vez, desde que a modalidade foi inserida nos jogos, não temos atletas brasileiros no pódio, tanto no feminino, quanto no masculino. Ana Patrícia e Rebeca e Ágatha e Duda foram eliminadas no feminino.

Já no masculino, Alison e Álvaro Filho se juntam a Bruno Schmidt e Evandro, eliminados pela mesma dupla da Letônia. Sendo assim, Edgar Tocs e Martins Plavins se tornaram os carrascos dos rapazes brasileiros na modalidade. Vale lembrar que no Rio, em 2016, Alison e Bruno foram campeões, atuando juntos.

Foto: Gaspar Nóbrerga/COB