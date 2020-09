Vocalista do Roupa Nova volta ser internado em Niterói após se submeter a um transplante

Paulo Cesar Santos, vocalista do grupo Roupa Nova, o Paulinho, voltou a ser internado numa unidade hospitalar de Niterói, após realizar um transplante de medula óssea, no fim de semana. Ele havia recebido alta médica no dia 24, mas precisou ser hospitalizado novamente.

A assessoria de imprensa do cantor informou que o retorno do Paulinho ao Complexo Hospitalar de Niterói foi para “manter o acompanhamento clínico de rotina e monitoramento de sua saúde”, e não foi informado previsão de alta.

No dia 10 de setembro, o músico passou por um transplante de medula óssea para tratar de um linfoma. No procedimento, foram utilizadas as próprias células do paciente, que havia respondido bem ao tratamento.