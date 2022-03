Voar em aviões de empresas russas deve ficar muito mais perigoso

Foto: jato de passageiros russo Sukhoi Superjet 100 da Aeroflot pega fogo no aeroporto de Sheremetyevo , em 2019. Foram 41 mortos.

As sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia significam que os dois maiores fabricantes de aeronaves do mundo, Boeing e Airbus, não podem mais fornecer peças de reposição ou fornecer suporte de manutenção para companhias aéreas russas.

O mesmo vale para os fabricantes de motores a jato. Isso significa que as companhias aéreas russas podem ficar sem peças necessárias em questão de semanas ou utilizar aviões sem ter o equipamento substituído com a frequência recomendada para operar com segurança.

“A prioridade do governo russo não inclui segurança e confiabilidade do consumidor”, disse a CNN Charles Lichfield, vice-diretor do Centro GeoEconomics do Atlantic Council, um think tank internacional.

A maior transportadora da Rússia, a Aeroflot, foi cortada do Sabre, que forneceu a espinha dorsal de computação que permitiu à companhia aérea reservar passagens com facilidade.

E as empresas de leasing de aeronaves, que possuem cerca de 80% dos cerca de 900 aviões comerciais da frota russa, receberam ordens para recuperar esses aviões até o final deste mês.

Esses aviões alugados têm um valor declarado de US$ 13,3 bilhões, de acordo com dados da empresa de análise de aviação Cirium, embora o verdadeiro valor de mercado no momento seja provavelmente uma fração disso.

“Dentro de um ano, a Rússia deixará de ter qualquer tipo de indústria aérea viável”, disse Richard Aboulafia, diretor administrativo da AeroDynamic Advisory. Ele disse que a indústria aérea do país pode em breve se encontrar em algum lugar entre as indústrias fortemente sancionadas no Irã e na Coreia do Norte.

Companhias aéreas

Isso representa um problema sério para a atividade econômica geral da Rússia. A Rússia é a maior nação do mundo em massa de terra, mais que o dobro do tamanho dos Estados Unidos continentais. Ela precisa ter uma indústria aérea viável para manter sua economia funcionando, disse Lichfield.

“Os russos não voam tanto quanto os americanos. Eles não voam para a Sibéria nas férias”, disse ele. Mas o setor aéreo é um elo crucial para as empresas, não apenas para voos internacionais, mas também para o serviço doméstico para seu setor de energia, devido à necessidade de transportar engenheiros, outros trabalhadores e equipamentos de e para seus campos petrolíferos distantes.

“É uma parte importante da economia da Rússia. Eles precisam dessa espinha dorsal. Eles precisam de alguma indústria doméstica básica para permanecer no lugar”, disse Lichfield.

As operações domésticas das companhias aéreas russas são uma fração do tamanho das operações domésticas do setor aéreo dos EUA, com cerca de 7% do número de voos no ano passado, segundo dados do Circium.

Mas, ao contrário da indústria dos EUA, ela se recuperou totalmente da pandemia e voou 8% mais voos domésticos em 2021 do que em 2019, enquanto os voos domésticos dos EUA ainda ficaram 22% abaixo do total de 2019.

Com os golpes na economia russa devido às inúmeras sanções, é inevitável que sua economia não exija todos esses voos em 2022, ou provavelmente nos próximos anos.

Mas a perda de peças essenciais e a possibilidade de as aeronaves serem recuperadas significam que a capacidade da Rússia de se recuperar no futuro será severamente prejudicada.

Aviões podem ser apreendidos

Algumas das empresas que alugam aviões para operadoras russas são chinesas, e a China ainda não impôs nenhuma sanção própria. Mas é possível que mesmo as empresas de leasing chinesas se sintam compelidas a tentar tomar posse dos jatos Boeing e Airbus que alugaram para companhias aéreas russas, disse Aboulafia. Isso porque essas empresas chinesas não querem arriscar nenhum problema comprando aviões da Airbus ou Boeing no futuro.

“São jatos ocidentais. Não tenho certeza de como as empresas chinesas vão tratar as sanções”, disse ele. “E o mais importante é que esses jatos não serão mais suportados com peças e manutenção. É um problema real se eles perderem seus certificados de aeronavegabilidade, o que pode acontecer se os registros apropriados não forem mantidos, ou especialmente se forem canibalizado para peças.”

A China já indicou que não enviará peças para esses aviões para a Rússia, de acordo com um relatório da agência de notícias russa TASS que citou Valery Kudinov, chefe do departamento de aeronavegabilidade de aeronaves da Agência Federal de Transporte Aéreo do país.