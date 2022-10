Viver é malabarismo

Patrícia Tavares

Várias situações, desafios, emoções impensáveis; tanto boas, como difíceis…

Viver é constantemente se equilibrar na corda bamba, quase cair, sentir o frio na espinha, medo, decepções, mas retornar à corda e continuar o constante desafio de ultrapassar todos os obstáculos e questões que são lançadas aleatoriamente em seu caminho.

Algumas vezes, são situações que surgem da falta de consciência de uma escolha, de uma decisão; é a inocência, a imaturidade ou, às vezes, é a falta de avaliação maior sobre determinado assunto, pessoa ou questão, porque, muitas vezes, existem muitos indícios de que seria “furada”, mas você não quis pensar…

E, outras vezes, somos realmente ingênuos, crédulos em pessoas, em situações, e não supomos que algo pudesse ser tão esdrúxulo, desafiando todo esforço, empenho, coragem nossa …

Mas também existem situações as quais não fizemos; tantos esforços, não “queimamos” tanto a mente para avaliarmos todos os pontos e, do nada, recebemos um presente da vida, com algo incrível acontecendo, realizando um sonho…

A vida tem, sim, alguma previsibilidade, mas é muito ínfima, inferior à imprevisibilidade.

A vida é muito cheia de surpresas, bonita, complexa, e cheia de mil emoções.

É preciso acolher você quando errar, afinal de contas, até morrer, irá errar, isso é certo, por mais que exista o aperfeiçoamento, a experiência e, com isso, é possível se tornar mais assertivo diante de todas as situações e pessoas, invariavelmente, não é possível isenção de equívocos. Ninguém consegue ser experiente em tudo, a vida é muito abrangente, por mais que se viva, existirão sempre assuntos que seremos inexperientes.

Um balé para se equilibrar em tudo o que já se conhece e em tudo que não se sabe ainda …

Por mais conhecedor e experiente que se seja, você não sabe tudo sobre a vida…

E isso é uma das peculiaridades do viver, ser sempre um aprendiz, independente da sua idade.

Ser isento da vergonha do desconhecer, do ignorar, e ter a coragem de seguir em frente e querer aprender um pouco mais dos mistérios, das loucuras, e das belezas estonteantes da vida.

Quando você pensa que já viu de tudo, a vida vem trazendo algo completamente inusitado.

São momentos diversos, ora você é aprendiz, ora você irá ensinar…

Você pensa que decide tudo, mas a verdade é que, na maioria das vezes, a vida é que define muita coisa…

Trechos música Anjos (Para quem tem fé)/ O Rappa:



"Te mostro um trecho

Uma passagem de um livro antigo

Pra te provar e mostrar que a vida é linda

Dura, sofrida, carente em qualquer continente

Mas boa de se viver em qualquer lugar, é

Volte a brilhar, volte a brilhar

Um vinho, um pão e uma reza

Uma lua e um sol, sua vida, portas abertas

Em algum lugar, pra relaxar

Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim

Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim

Não tem fim"

É importante preparar o coração, preparar a consciência, conseguir equilibrar o emocional o quanto conseguir. Relaxar a mente e também o coração. Muitas coisas não são para agora, e outras nunca serão…

Contrariedades fazem parte constante do processo, é fundamental aceitação, a ilusão faz parte, mas é preciso não usá-la em excesso, turva a mente e a visão, gera enorme confusão…

É bom ter os pés no chão e os sonhos no coração, boa vontade, exercitar a coragem e a determinação.

Na dinâmica do tempo, algumas coisas fazem enorme sentido agora, e depois não…

Faça o que for possível, não despreze todo e qualquer momento vivido.

Enriquecido com o processo, os encantos surgirão, sem maiores exigências, desabrocharão melhores experiências do coração.

Com maior visão e clareza, o discernimento surgirá, o que vale ou não a pena, o que é árvore seca e toda estagnação se afastarão.

Um viver mais sábio e com maior compreensão, cooperação, tendo maior noção do valor de tudo, sem tantas complicações.

Observando preciosidades da vida que se possui, sem grandes anseios de alcançar somente sensações.

Desatando nós, tecendo fios de um sentido invisível, imperceptível à matéria, observando melhor com novos sentidos, a vida ganha um novo recorte, é possível montar todas as partes quebradas, trazendo uma nova lógica ao existir.

Surgir, viver, entender outras possibilidades do viver.

Vida que cabe em cada um de nós, na medida exata de cada um, expansão, viver de verdade, ou apenas sobreviver? Cada um escolhe a vida, a experiência que deseja obter.