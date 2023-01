Por Luiz Antonio Mello –

Recebi um e-mail de um grande e querido amigo. Meu pai, rei das metáforas, dizia que os verdadeiros amigos são como os navios distantes; somem na linha do horizonte, mas com certeza estão lá.

Escrevi sugerindo o filmaço “Echo In The Canyon: Uma Celebração à Música” (Netflix), dirigido por Andrew Slater, sobre um maravilhoso movimento musical que surgiu no sul da Califórnia. Dele nasceram Mamas & Papas, The Byrds, Crosby, Stills, Nash & Young etc).

O amigo respondeu elogiando e lembrou que a sua banda, da Niterói dos anos 1960, tocava pelo menos umas 10 músicas que aparecem no filme.

O título do Ovni de hoje (não sei se é matéria, artigo, crônica…) é um verso da canção “Baby”, que Caetano Veloso e Gal Costa lançaram em 1969, cuja verão original com a Gal, com os arranjos de cordas de Rogério Duprat de arrancar lágrimas a fórceps, ouvi por acaso no You Tube Music.

“Comigo vai tudo azul/ Contigo vai tudo em paz/ Vivemos na melhor cidade/ Da América do Sul, da América do Sul”.

“Baby” tem tudo a ver com a sensibilidade que transpiramos sem saber. Em 1969, Caetano Veloso estava exilado em Londres, mas com certeza compôs “Baby” antes. E no final dos anos 60, o Rio era mesmo a melhor cidade da América do Sul, ilha de beleza, sensualidade, arte e cultura abundantes, vanguarda, liberdade, hedonismo.

Logicamente me conduziu a um outro documentário que está na Netflix, “As Dunas do Barato” de Olívio Petit, um mergulho arqueológico na praia de Ipanema no começo dos anos 1970, quando estava sendo construído, perto das ruas Farme de Amoedo e Teixeira de Melo, o píer que dava sustentação ao emissário submarino.

As escavações criaram dunas artificiais e, da calçada, ninguém enxergava o que estava acontecendo atrás daqueles montes de areia. O filme conta e mostra. Conta que, mais tarde, o pequeno território foi batizado de “Dunas da Gal” (ela e todos os baianos viviam lá) e ali rolou de tudo.

Mais uma amostra de que o Rio foi a melhor cidade da América do Sul. O píer foi descoberto pelos surfistas que aproveitavam as ondas perfeitas que se formavam graças a construção da estrutura.

O filme mostra que a chegada de artistas na área criou conflitos com os surfistas, rapidamente abduzidos pelo hedonismo e as propostas de liberdade dos “engajados” que enfrentavam a ditadura.

Sob o manto das dunas, nasciam diversos movimentos libertários que iam desde a poesia marginal, até o teatro de vanguarda, o experimentalismo nas artes plásticas, o pós cinema novo utilizando câmeras super 8.

Patrícia Kogut lembrou: “Impressiona o volume de material de arquivo. Como se produziu em Super 8!, há registros fartos na água e na areia. (…) Carlos Vergara, Ziraldo, Evandro Mesquita, Dadi Carvalho, Jorge Salomão e Regina Martelli estão entre as inúmeras figuras que andavam por aquelas areias e relatam suas aventuras.”

Como era corajosa a melhor cidade da América do Sul. Quem não respirou aquele Rio de Janeiro dificilmente acredita que seja a mesma cidade que se apresenta hoje. Como imaginar, por exemplo, que aqueles cariocas, tanto do rock do Pier como do samba rebelde da Zona Norte, 40 e tantos anos depois teriam um prefeito pastor evangélico fascista e infestado de suspeitas (chegou a ser preso) que odiava carnaval, mar e cariocas? Só faltou proibir biquini.

“Você precisa saber da piscina/ Da margarina/ Da Carolina/ Da gasolina/ Você precisa saber de mim/ Baby, I love you”.

Post Scriptum – Essa semana estive com o médico que literalmente salvou a minha vida, o cirurgião Antonio Kneipp. Não fosse por ele, pela Dra. Flávia Santana e pelo Dr. Luiz Carlos Monteiro Junior eu teria ido embora anos atrás.

Foi comovente encontrar o Dr. Kneipp. Além da sua reconhecida competência, é solidário e generoso. Talvez ele não tenha noção do tamanho da minha gratidão, pois o reconhecimento dos sobreviventes é quase imensurável; tudo se torna migalha diante da grandeza da vida. Que Deus o abençoe, e a sua família, como também a Dra. Flávia e o Dr. Luiz Carlos.