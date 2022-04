Viúvo de Paulo Gustavo se emociona ao agradecer homenagem da São Clemente ao ator

Durante a tarde desta quarta-feira (20), o viúvo do ator e humorista Paulo Gustavo, Thales Bretas, usou seu perfil no Instagram para compartilhar um vídeo agradecendo a Escola de Samba São Clemente, que prestará uma homenagem ao humorista durante seu desfile na Sapucaí na próxima sexta-feira (22/04).

Thales compartilhou um vídeo do ensaio da Escola, onde ele compareceu para assistir ao lado de sua ex-sogra, Déa Lúcia, mãe de Paulo. Ele compartilhou um emocionante texto para comentar sobre o relacionamento que tinha com Paulo Gustavo.

“Essa semana tô filtrando as energias todas para esta homenagem incrível ao meu amor da vida, companheiro de 8 anos. Juntos, enfrentamos o que precisava para realizar nosso sonho maior de formar uma família e ser feliz, mostrando que o amor vence tudo, inclusive preconceitos e dificuldades. Um casamento que marcou para sempre a minha vida, e a história da aceitação no Brasil com uma arte delicada, bem humorada, inteligente, que desarmou as mentes mais fechadas e entrou para casa e pro coração de muitos milhões de brasileiros!”, começou Thales.