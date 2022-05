Vitinho volta a ser opção para Paulo Sousa

Fora desde o primeiro jogo da final diante do Fluminense no Campeonato Estadual, em 30/03, Vitinho voltou a treinar no CT do Ninho do Urubu. O jogador, assim, volta a ser opção para Paulo Sousa depois de quase dois meses por causa de uma lesão muscular, e se prepara para retornar amanhã (24), às 21h30, contra o Sporting Cristal, no Maracanã, pela última rodada do Grupo H, da Libertadores.

Classificado para as Oitavas de Final da competição, o técnico português deverá mexer na equipe que foi titular no último sábado, na vitória sobre o Goiás. Dessa forma, Vitinho deve ganhar uma chance, seja vindo do banco ou iniciando como titular. Isso acontece devido ao desgaste físico de Arrascaeta, que vem de partidas seguidas. O uruguaio, inclusive, ficará de fora dos próximos jogos do rubro-negro, pois irá servir a Seleção Uruguaia na Data Fifa, entre os dias 29 de maio e 12 de junho.

No entanto, Paulo Sousa tem alguns receios para a partida contra a equipe peruana. William Arão é desfalque por suspensão, e o Fla deverá se atentar para não perder mais jogadores. Matheuzinho, Thiago Maia, Andreas Pereira e João Gomes estão com dois cartões amarelos e se levarem mais um, não jogam a partida de ida das Oitavas. Vale destacar que os cartões são zerados para o mata-mata após a última rodada. Ou seja, se o jogador já estiver suspenso, ficará de fora do primeiro jogo decisivo.

Os três últimos citados, aliás, são opções para a vaga de Arão. A tendência é que João Gomes volta a titularidade, depois que foi poupado na última rodada. Paulo Sousa definiu a equipe no treinamento de ontem (23), mas manteve o mistério sobre os onze iniciais. Diego Alves (pubalgia), Filipe Luís (problema na panturrilha), Fabrício Bruno (passou por cirurgia no pé), Gustavo Henrique (transição), Santos (lesão na coxa) e Matheus França (fratura na perna), ainda integram o Departamento Médico.

Foto: Vitinho ficou de fora desde o primeiro jogo da final contra o Fluminense – Alexandre Vidal / Flamengo