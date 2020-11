Vítima é baleada durante assalto em SG

A cidade de São Gonçalo teve mais um registro de vítima de disparo de arma de fogo. Desta vez, durante a manhã de hoje, deu entrada no Hospital Estadual Alberto Tores (Heat), no Colubandê, um homem atingido no braço e no toráx. Ele contou a Polícia Militar que saiu da casa da namorada, no bairro de Jardim Bom Retiro, e poucos metros depois foi abordado por um assaltante e reagiu sendo atingido pelos dois tiros. De acordo com a direção da unidade de saúde onde a vítima foi atendida, o homem está lúcido e em observação. A delegacia responsável pela investigação do crime é a 74ª DP (Alcântara).