Vítima de feminicídio é sepultada sob comoção em São Gonçalo

Sob forte emoção, foi sepultado, no começo da desta quarta-feira (9), o corpo da Ana Carolina Pereira Lopes Felício, de 29 anos, vítima de feminicídio na madrugada de terça-feira (8), em sua própria casa, no bairro Vista Alegre, em São Gonçalo. A cerimônia de despedida acontecei no cemitério Parque da Paz, no bairro do Pacheco, em São Gonçalo.

O tio de Ana, Vicente Lopes de Carvalho, lamentou a perda da sobrinha, de maneira tão violenta. Ele deu detalhes de como foi a ação do autor, a quem adjetivou como “psicopata”, que teria atacado as vítimas enquanto estavam dormindo.

“Ana era uma pessoa maravilhosa, trabalhadeira, guerreira. Infelizmente foi vítima desse psicopata que agiu de uma forma sorrateira e hedionda, atacou eles dormindo. Não tiveram a chance de defesa. Meu cunhado levantou do chão, conseguiu pedir socorro, mas já tinha uns 15 minutos que o autor tinha ido embora”, disse.

Emoção marcou sepultamento de vítima de feminicídio – Foto: Marcelo Feitosa

Vicente ainda descreveu como era a relação de Ana com o companheiro. Ele relata ameaças do acusado contra a sobrinha, esta que não acreditava nas palavras, já que achava que o namorado “tinha medo de ser preso”, segundo as palavras do tio. O familiar relata que, horas antes do assassinato, o acusado conversava de maneira normal com todos.

A mãe da vítima, Leda Pereira Lopes Felício, de 63 anos, que também foi ferida no ataque, recebeu alta do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, para onde foi socorrida após o crime. O pai de Ana, José Ricardo Felício, de 65, permanece internado, em estado estável. Já a filha de Ana, que tem apenas 5 anos, continua na unidade de saúde, em estado grave.

Investigação

O caso está sendo investigado, como crime de feminicídio, pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). Segundo o delegado Mário Lamblet, responsável pelo inquérito, já foi pedida a prisão temporária de Marcos Vinicius Lemos Baptista, de 42 anos, que era companheiro de Ana e apontado como autor do crime.

Marcos é apontado como autor do crime

“Estamos aguardando a decisão da Justiça e do Ministério Público quanto ao deferimento da Prisão Temporária”, afirmou o delegado. Lamblet também apontou que ainda está sendo apurado o tipo de relação que o suspeito tinha com a vítima, inclusive se ele estava morando na casa onde aconteceu o crime, além da motivação.

Estre os próximos passos da investigação, está o depoimento dos sobreviventes, pais de Ana e sogros do acusado. A primeira a ser ouvida deve ser Leda, que já foi liberada do hospital. Já o pai, José Ricardo, só deve ser ouvido após receber alta, conforme também explicou Mário Lamblet. Ainda segundo o delegado, o suspeito não possui antecedentes criminais.

Recordando

Mais um caso estarrecedor de feminicídio, com uso de faca. Desta vez, o crime aconteceu no bairro de Vista Alegre, em São Gonçalo, no começo da madrugada de terça-feira. Uma família inteira foi atacada e esfaqueada. Ana Carolina Pereira Lopes Felício, de 29 anos, não resistiu e acabou morrendo. O principal suspeito é o próprio companheiro dela, Marcos Vinícius Lemos Baptista.

A DHNSG ainda apura as circunstâncias do crime, que aconteceu dentro da própria casa da família. Segundo informações da Polícia Civil, o principal suspeito é seu companheiro, identificado apenas como Marcos Vinícius, que vivia com ela há aproximadamente dois anos, segundo relatos de testemunhas. Além disso, o homem atacou os sogros e a enteada. Ana deixa outras duas filhas, de 7 e 9 anos.