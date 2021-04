Vistoria noturna a partir dessa segunda-feira (19)

A partir dessa segunda-feira (19) o Detran passa a oferecer o serviço de vistoria noturna em 12 postos de atendimento do Rio de Janeiro, entre eles o de Niterói, na Região Metropolitana. Os agendamentos podem ser realizados pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo Teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h.

O atendimento será até às 21h e além de Niterói os usuários podem tentar o agendamento nos seguintes postos: Largo do Machado, Barra, Cocotá, Ceasa, Campo Grande, Belford Roxo, Magé, Nova Friburgo, Araruama, São Pedro da Aldeia e Campos dos Goytacazes.

“Com todas as medidas de segurança, estamos estendendo o horário de atendimento em 12 unidades de vistoria. Com a ampliação, será possível oferecer mais de mil vagas extras por dia, reduzindo significativamente a demanda reprimida em função da pandemia. Além disso, o usuário terá a possibilidade de agendar o serviço em um horário alternativo. É nosso dever criar mecanismos para atender melhor o usuário”, contou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder,