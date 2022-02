Visitou a delegacia com carro clonado

Policiais civis da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) prenderam, na quarta-feira (02), um homem pelo crime de receptação. Ele foi capturado em frente a delegacia com um carro clonado enquanto se dirigia à delegacia para visitar o irmão que havia sido preso.



Segundo os agentes, o veículo não possuía placa dianteira e a placa traseira apresentava sinais de adulteração. Foram levantadas informações sobre o carro, sendo constatada que a numeração do motor era diferente da que constava no documento apresentado pelo autor.



Ainda, de acordo com os policiais, o automóvel original foi roubado no Leblon, Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. Em depoimento, o homem confessou ter adquirido o veículo sabendo da procedência.