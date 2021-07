Visitando 1982

Por Luiz Antonio Mello

Pedro Dória postou no twitter no começo desta semana que o baterista dos Paralamas do Sucesso, João Barone, está procurando a primeira fitinha cassete da banda que tocou na Rádio Fluminense FM, a demo tape caseira de “Vital e sua Moto”.

A mensagem reverberou e acabou rendendo uma boa matéria no site “Tenho Mais Discos Que Amigos”, link em (https://bit.ly/3qU03zi ). O João Barone diz:

“A primeira gravação de ‘Vital e Sua Moto’ entrou na programação da Rádio Fluminense em novembro de 1982. A fita demo se perdeu e não temos nenhum registro desta gravação original. Se alguém aqui do Rio de Janeiro por acaso tiver uma fita cassete gravada da programação da rádio e puder compartilhar com Os Paralamas, por favor, entre em contato comigo ou através das mídias sociais oficiais dos Paralamas. Gostaríamos muito de fazer o resgate da primeira versão perdida de Vital e sua moto.

“Naquela época, muita gente costumava gravar a programação da Rádio Fluminense estando em casa, em fitas cassete, para depois ouvir no toca-fitas do carro onde a rádio não pegava, etc… se tivermos sorte de achar alguém que ainda tenha um registro desses, será de grande valia.”

Mil novecentos e oitenta e dois vai fazer 40 anos ano que vem. Com ele, a Rádio Fluminense FM, um monte de bandas nacionais que a rádio tocou e a certeza de que o pequeno bando que pôs e manteve a rádio no ar entre 1 de março de 1982 e 1 de abril de 1985 (período em que estive lá) se tornou amigo por um bom tempo. Uma certeza comum: nenhum de nós teria a coragem de imaginar que a Fluminense se tornaria uma lenda que já dura quase quatro décadas.

Lembro perfeitamente dos Paralamas começando a tocar na programação e também do dia em que estávamos sentados na sala da produção, logo no começo da rádio e apareceu um cara super gente boa, falante, era o Lobão. Com ele, o saudoso Ignácio Machado, seu produtor, com uma fita master debaixo do braço que era o álbum “Cena de Cinema”, na minha opinião a mais forte impressão digital do rock brasileiro dos anos 80.

Ouvimos a fita, ficamos siderados, tocamos ela toda no ar entrevistando o Lobão (caramba, como eu gostaria de saber se algum ouvinte gravou esse momento) e, além dos ouvintes ensandecidos a gravadora RCA também ouvia e, dias depois, contratou o grande lobo e lançou “Cena de Cinema”.

Conto algumas dessas histórias em meu livro “A Onda Maldita – como nasceu a Fluminense FM”, cuja quarta edição, revisada e ampliada, está disponível em versão digital em https://amzn.to/3hlqdrG pelo preço simbólico de R$ 9,49, referência a frequência da rádio que era 94,9 MhZ.

A rádio funcionava no prédio do jornal O Fluminense que ficava na rua Visconde de Itaboraí, em frente a rodoviária, uma região que frequenta a minha memória afetiva. Estive lá recentemente e pouco mudou. Hoje, com a distância de quase 40 anos, acho que aquele entorno era a cara da rádio, 100% dedicada a conteúdo e zero por cento a modismos e purpurinas de mercado.

Em sua mensagem o Twitter o João Barone (que cara bacana é o Barone) teve a delicadeza de explicar que os ouvintes gravavam a rádio para ouvir depois. Em 1982 não havia Facebook, Instagram, Twitter, não havia sequer internet, mas éramos muito mais civilizados, gostávamos dos votos de alta estima e consideração, digamos assim.

Um dia desses conversando com o muito amigo e ex-gerente de promoções da Fluminense, o Alvaro Luiz Fernandes (é sempre bom conversar com ele) lembramos de algumas histórias que vivenciamos na rádio e bateu saudade.

Parecida com essa que o recado do Barone causou. Afinal, em 1982, apesar da hiperinflação (96%) e da recessão, o Brasil vivia a redemocratização, a anistia, víamos raiar a liberdade no horizonte. Ao contrário de hoje quando temos a nossa frente, segundo as pesquisas, dois abismos e uma tímida torcida por uma terceira opção.

Quem sabe?