Visita técnica é realizada por direção de projeto de futebol em Rio Bonito

Uma visita técnica foi realizada na quarta-feira pelos coordenadores técnicos, Leonardo Amorim e Carlos Moura do projeto A Baliza é Tua (ABT), em Rio Bonito. O encontro contou com a participação do Secretário de Esporte e Lazer, Bernardo Oliveira, juntamente do Presidente da Liga Rio Bonitense de Desportos, Ossian Silva. O projeto A Baliza é Tua (ABT) foi desenvolvido e apadrinhado pelo ex-goleiro Helton Arruda que ainda enquanto jogador, abraçou a ideia e criou o conceito que proporciona a um grupo de jovens que vivam em ambiente de estágio e treino específico para goleiros que já estejam vivenciando competições.

“A Baliza é Tua” é realizado anualmente em Portugal e desembarca no Brasil com a ideia de realizar essa grande troca de experiência entre uma referência do esporte e jovens que estão buscando o seu espaço na modalidade. O programa de treinos segue todo o protocolo de retomada da Liga Portuguesa de Futebol.



A visita técnica aconteceu nas instalações do Motorista Futebol Clube e do Hotel Fazenda Pedras Negras para que possam, em breve, sediar o projeto. Para o secretário de Esporte e Lazer, Bernardo Oliveira é uma oportunidade ímpar para a cidade. “Será um prazer receber em nosso município um projeto de renome internacional. O Helton foi um atleta reconhecido e é exemplo para muitos jovens que sonham em ser atletas profissionais de futebol, sua visão e seus conceitos são de extrema importância para a nova geração”, contou.